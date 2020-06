Sécheresse : pas de plan de délestage de l'eau en Wallonie

CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien : 25 minutes avec un invité pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. Le mois de mai 2020 a été très sec chez nous. Les cultures en souffrent déjà. Alors, aura-t-on assez d'eau cet été? Après le coronavirus, ira-t-on vers un green-deal wallon? La ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, est notre invitée ce jeudi.

2020 : le mois de mai le plus chaud ...

… depuis 1833!! Il n'est tombé à Uccle que 5,4 mm de précipitations sur l'ensemble du mois de mai 2020, contre 66,5 mm habituellement. Ces 5,4 mm sont tombés en 6 jours seulement, contre 16,2 jours en moyenne. Une autre donnée intéressante concerne cette fois le soleil. C'est ce qu'on appelle la durée totale d'insolation. Elle a atteint à Uccle en ce mois de mai, jusqu'à 301 heures. Contre 191 heures en moyenne. Des cumuls plus élevés que celui-ci n'avaient été observés qu'en 1989 et 1990. Enfin, la température la plus élevée du mois de mai a été mesurée en Belgique le 21. C'était à Lichtervelde en province de Flandre Occidentale, où le mercure est monté jusqu’à 29,9°C.

Toutes ces données viennent de l'Institut Royal de Météorologie. L'IRM qui relève aussi que les quantités régionales moyennes de précipitations de ce mois de mai ont partout été largement inférieures aux valeurs normales. Elles ont varié entre environ 5% de la normale dans le Tournaisis et environ 55% de la normale en Lorraine belge.

Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'été 2020 pourrait être aussi caniculaire que l'été 2019. Avec 3 vagues de chaleur annoncées en Belgique.

Tombe, tombe, tombe la pluie

La pluie revient (enfin!) en ce début du mois de juin. "Et je m'en réjouis", s'exclame Céline Tellier. "Malheureusement, il est fort probable qu'elle ne soit pas suffisante pour rattraper cette sécheresse, qui est une sécheresse à répétition. C'est la quatrième année consécutive que nous avons ces sécheresses-là", ajoute la ministre wallonne de l'Environnement.

Petit à petit, je pense qu'il faut se rendre compte que ces crises à répétition vont devenir malheureusement la nouvelle normalité.

Pourrait-on dès lors imaginer qu'à l'avenir nos régions soient baignées d'un climat comme on a davantage l'habitude d'en voir, par exemple, dans le centre de la France? "Ce qui est certain c'est qu'on commence à voir les effets des dérèglements climatiques. Ce qui va consister à la fois en des phénomènes intenses plus réguliers, notamment ces sécheresses, avec ou sans canicules", nous explique la Ministre. "Mais c'est également des phénomènes de gel qui vont être moins importants, moins réguliers. Or, on sait que ces phénomènes de gel ont vraiment des fonctions importantes, notamment dans la forêt, pour supprimer les ravageurs de nos arbres."

Et Céline Tellier ne s'y trompe pas! Car l'Observatoire Wallon de la Santé des Forêts tire lui aussi la sonnette d'alarme, dans sa dernière lettre d'information. Les forets wallonnes viennent de subir 3 années consécutives de sécheresse. Les arbres qu'on trouve en forêt -principalement les hêtres, les chênes et les épicéas,- y sont très sensibles et sont dès lors moins résistants à des attaques de ravageurs ou de maladies déjà identifiées. Prenons l'exemple de l'épicéa. En 2018, 500 000 mètres cubes d'épicéas ont été scolytés. Donc attaqués par ces petits insectes coléoptères, les scolytes. En 2019, c'était un million de mètres cubes. D'après l'Observatoire, ces chiffres risquent d'être dépassés en 2020