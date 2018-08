Sécheresse: les pelouses survivront à la canicule

Elle s'était faite attendre avec une certaine impatience. La pluie est de retour chez nous depuis plusieurs jours. De quoi faire le plus grand bien aux pelouses qui ont énormément souffert de la chaleur et du manque d'eau. Avec le retour d'un temps plus clément, vous avez donc peut-être l'envie de sauver votre gazon.

Du beau teint vert qu'elles avaient il y a encore plusieurs semaines, les pelouses ont viré au jaune. Avec le retour des précipitations, les clients de cette jardinerie belœilloise viennent chercher conseils et astuces pour récupérer leur pelouse. "Scarifier peut s'avérer dangereux" explique Jacques Hendrickx le directeur de la jardinerie. "Si on a de nouvelles fortes chaleurs d'ici la fin du mois d’août, ce serait une catastrophe. Je conseille donc d'attendre et dès le mois de septembre, on peut utiliser un engrais organique. Mais si l'on met de l'engrais et qu'il ne pleut pas pendant dix jours, cela va brûler encore plus le peu de gazon qu'il reste."

Il faut donc se montrer patient. Cela ne sert à rien de vouloir tondre trop vite. L'idéal est de laisser revenir l'herbe à une hauteur de cinq centimètres. Il ne faut pas non plus tondre trop court. "Pour l'année prochaine, en mai-juin-juillet, il faudra tondre beaucoup plus haut. Mais avant tout, l'herbe doit pouvoir respirer de nouveau" détaille le directeur.

Semer de nouveau? Pas forcément la solution

Pour Jacques Hendrickx, également président de l'Association belge des Jardineries, les pelouses survivront à la canicule. Du moins si elles ont plus d'un an. "Les pelouses semées cette année-ci ou fin 2017 n'étaient pas encore assez enracinées. Celles-là ont fortement souffert de la chaleur et il y de grandes chances qu'il faille les resemer."

Mais si vous désirez accélérer la reprise de votre gazon, vous pouvez toujours utiliser des semences. "On aura effectivement un résultat beaucoup plus rapide. Il suffit de semer le gazon et de le recouvrir d'une couche de terreau en guise de couverture. Il faut le faire au mois de septembre ou d'octobre. Mais ce n'est pas nécessaire pour les pelouses plus anciennes." conclut monsieur Hendrickx. Inutile donc d'entièrement recommencer son gazon, sauf s'il a été semé il y a moins d'un an, mais dans ces cas-là ils sont généralement sous garantie.

Il faudra attendre plusieurs mois pour que les séquelles de la canicule disparaissent totalement. Les pelouses devraient retrouver leur pleine verdure aux alentours du mois de mai prochain.