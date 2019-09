Sécheresse : les centrales hydroélectriques sont-elles encore rentables ?

Cela ne vous aura pas échappé : il pleut de moins en moins en Belgique. Conséquence : l’eau commence à manquer dans le pays, notamment en été. Et cela pose problème pour la production d’électricité. En effet : les centrales hydroélectriques fonctionnent de moins en moins en saison estivale. Alors ces installations sont-elles encore rentables aujourd’hui ?

Des turbines pas adaptées

Commençons par un cas concret. Sur la Meuse par exemple, en amont de Namur, les quatre centrales hydroélectriques sont à l’arrêt. Le débit est trop faible pour le troisième été consécutif. "On a vécu trois sécheresses, de plus en plus importantes", explique Simon Sepulchre, gérant de la société JLA Hydro. " On voit que sur nos cours d’eau, il faudrait adapter les technologies au débit. Les débits diminuent d’années en années. Les centrales que nous possédons actuellement ont été dimensionnées dans le passé pour des débits plus importants. Ce qu’il faudrait faire, c’est installer des turbines qui puissent réguler les débits."