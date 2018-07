Sécheresse: le gouvernement wallon n'impose pas de restrictions aux ménages

La réunion de crise entre le cabinet du ministre Di Antonio et différents experts vient de se terminer mercredi. Contrairement à la Flandre, le gouvernement wallon ne va pas pour l'instant imposer des restrictions aux ménages. Il demande néanmoins que les citoyens utilisent les réserves d'eau avec parcimonie.

Cela n'a pas empêché certaines communes comme Erezée, Tellin et Nassogne de prendre les devants en invitant la population à se montrer plus économe dans la consommation d'eau. D'autres communes comme Hotton, Somme-Leuze et Havelange envisagent de leur emboîter le pas.

D'autres mesures vont cependant être prises: trois zones de baignade, Claire-Fontaine, Falemprise et Péronnes, vont bientôt fermées au public.

La consommation d'eau est de 15 à 20% supplémentaire à d’habitude, mais ce n’est pas problématique, étant donné que les précipitations de l’hiver et du printemps étaient importantes.

Les agriculteurs pourront solliciter une autorisation spécifique pour prélever l’eau dans les voies navigables. Objectif: procéder aux arrosages ou pour étancher la soif de leurs bêtes sans solliciter le réseau d’eau courante.