Sécheresse: la province de Flandre occidentale étend l'interdiction du captage d'eau

La province de Flandre occidentale a étendu l'interdiction du captage d'eau jusqu'au bassin de l'Yser, a annoncé lundi le gouverneur Carl Decaluwé. L'eau des voies non navigables ne peut donc pas y être pompée. La semaine dernière, la province avait introduit une interdiction de pompage pour six cours d'eau écologiquement sensibles et le bassin de Blankaert.

Le pompage des cours d'eau est également interdit en 19 endroits de la province de Flandre orientale depuis jeudi. Et le gouverneur de la province de Limbourg a annoncé l'interdiction de pompage de l'eau à partir de jeudi. Les réserves d’eau en Flandre diminuent dangereusement alors qu’en Wallonie, les niveaux des eaux souterraines sont plus élevés que l’année dernière.

La Flandre est l'une des régions les plus sèches : deux-tiers des stations de contrôle y enregistrent un niveau "faible à très faible". Le niveau des eaux souterraines a diminué dans 9 stations sur 10 en un mois.

►►► À lire aussi: Pénurie d'eau en Flandre: "L'eau est plus déterminante pour nos vies que le coronavirus"