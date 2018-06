Sécheresse en Flandre: risque de pénurie d'eau du robinet dans trois provinces

Pour la première fois depuis le début de la sécheresse qui touche la Flandre, le code d'alerte jaune est activé dans les provinces du Brabant flamand, de Flandre occidentale et orientale. Cela signifie que la demande en eau du robinet menace de dépasser l'offre. "Nous devons veiller à ce que la demande n'augmente plus ou cela posera des problèmes d'approvisionnement", explique jeudi soir Carl Heyrman, le directeur d'Aqua Flanders.

La phase de vigilance a été définie en consultation avec l'Agence flamande de l'environnement. Toutes le communes de Flandre occidentale et orientale sont concernées par l'avertissement, à l'exception d'Alveringem, Beveren, La Panne, Coxyde, Nieuport et Furnes. En Brabant flamand, le code jaune concerne les communes d'Affligem, Asse, Biévène, Dilbeek, Gammerages, Gooik, Hal, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Rhode-Saint-Genèse, Sint-Pieters-Leeuw et Ternat.

Les habitants sont invités à ne pas gaspiller l'eau, notamment en prenant une douche au lieu d'un bain. Il est déconseillé de laver sa voiture, nettoyer sa terrasse ou encore remplir sa piscine.

Pendant la phase de vigilance, il est pas interdit d'utiliser l'eau du robinet pour des usages non essentiels. "Mais nous devons éviter qu'une interdiction doive être introduite. C'est notre préoccupation", explique Heyrman.