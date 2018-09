Sécheresse: distribution d’eau en Wallonie "proche du point de rupture"

Il a plu en ce 1er jour d'automne. Des gouttes qui ne font pas oublier la canicule et la sécheresse de cet été. Ces conditions climatiques exceptionnelles ont pesé sur les réserves d'eau wallonnes. Une situation critique, mais globalement sans trop de conséquences pour les ménages, hormis quelques interdictions localisées d’utilisation d’eau et un appel général à la modération.

"La situation était bien sûr tendue cet été, mais nous sommes parvenus à gérer les pics de consommation en procédant à des ajustements techniques sur notre réseau. Je salue d'ailleurs nos équipes qui ont travaillé jour et nuit, en pleine période estivale, explique Eric Van Sevenant, le patron de la SWDE, principal distributeur d’eau portable en Wallonie. La collaboration avec les autres opérateurs actifs dans la distribution d’eau a aussi été parfaite, il faut le souligner".

Mais attention : les épisodes météorologiques hors de l'ordinaire ne doivent pas se succéder.

"On était presque au point de rupture, mais on ne l'a heureusement pas atteint grâce aux fortes précipitations des saisons précédentes, ajoute Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE. Mais imaginons que le prochain hiver soit relativement sec, et qu’on retrouve un été torride ensuite, on s’exposera alors à des difficultés…"

Pour limiter l'impact des aléas de la météo, la SWDE s'est engagée dans une bonne dizaine de gros chantiers, pour combler les chaînons manquants et les points faibles de son réseau. Ils avaient déjà été identifiés, et le dernier épisode de sécheresse a confirmé la situation. 280 millions d'euros seront investis d'ici 2026 dans ces travaux sur le réseau de distribution d'eau wallon, pour pouvoir répondre partout à une hausse ponctuelle de 30% de la consommation.