Se passer de soutien-gorge : succès du "no bra" grâce au confinement

D’autres encore nous ont confié bien supporter le soutien-gorge en journée, mais le retirer avec soulagement une fois à la maison, en mettre surtout pour faire du sport, etc. On le voit, les avis sont partagés et une certaine pression sociale semble parfois s’exercer.

Au parc de la Boverie à Liège, nous avons tendu notre micro à quelques femmes pour savoir si elles pourraient se passer de soutien-gorge. "Je n’ai pas une forte poitrine, donc je peux me le permettre, mais je ne saurais pas, se confie l’une d’elles, il faut que ça soutienne, j’en mets tous les jours". "Je suis plus confortable sans, bien sûr, depuis toujours je n’en mets jamais, précise une autre. Avant d’ajouter : j’en ai mis à partir de 40 ans, par respect pour les autres".

Le "no bra", pas de soutien-gorge en français, est une tendance qui consiste pour les femmes à ne plus porter de soutien-gorge. Une question de confort, mais aussi de liberté qui connaît un succès grandissant avec le confinement .

Joy est une adepte convaincue du "no bra", elle ne porte plus du tout de soutien-gorge depuis 2 ans. © RTBF

Effet positif sur la poitrine

Joy a partagé son expérience sur son blog lifestyle. Un article très commenté où elle parle des avantages et des inconvénients du "no bra". Contrairement à ce que l’on pourrait croire, elle y explique que malgré une forte poitrine, elle n’a plus mal au dos depuis l’abandon des soutiens-gorge, au contraire. Sa peau a retrouvé son élasticité, ses seins sont plus fermes.

"Le fait de porter un soutien-gorge, ça va rendre la poitrine fainéante, les ligaments et les muscles de la poitrine, précise Joy. Le fait de ne plus rien porter, ça oblige ces ligaments et ces muscles à retravailler. Au final, le maintien naturel qui est présent dans notre poitrine se refait et j’ai vraiment vu plus de confort grâce à ça".