Se déplacer en voiture coûte moins cher aujourd'hui qu'en 1970

Selon le rapport de l'IDD, les prix des carburants routiers ont significativement augmenté en Belgique, en particulier le diesel, avec une hausse de 16% entre début novembre 2017 et début novembre 2018. Et si l’on compare avec les années 70, le diesel est treize fois plus cher aujourd’hui. L’essence, quant à elle, est sept fois plus chère.

Pourtant, si l’on prend en compte l'achat du véhicule, les entretiens, les pièces détachées en plus du carburant, le constat est différent. Notre revenu disponible moyen a augmenté plus vite que le coût moyen (achat + utilisation) des véhicules routiers. On peut même aller plus loin. Si l’on tient compte de l’amélioration de l'efficacité énergétique - plus 30% sur le long terme - des véhicules, on peut affirmer que se déplacer en auto coûte moins cher aujourd'hui que dans les années 70.