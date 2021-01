Sciensano estime la surmortalité liée au COVID-19 et à la canicule d'août à 16,6% en 2020

L’institut de santé publique Sciensano a analysé la surmortalité liée au COVID-19 pour l’année 2020. L’année passée a été marquée par les deux vagues de l’épidémie, ainsi que par la canicule d’août 2020. Cela se traduit par un taux élevé de surmortalité (taux de mortalité supérieur à ce qui serait considéré comme normal) : sur 126.000 décès constatés en Belgique en 2020, Sciensano estime qu’il y a eu 17.9666 décès supplémentaires, soit 16,6% de plus par rapport aux 108.000 décès "attendus" pour cette année. De 2015 à 2019 il y a aussi eu une surmortalité suite aux canicules et à la grippe, mais avec un pourcentage moyen de 2% par an seulement.

En 2020, il y a eu 19.620 décès associés au COVID-19 et 1503 décès supplémentaires (entre le 5 et le 20 août) liés à la canicule. Sciensano dispose d’un outil en ligne qui observe la mortalité en Belgique : Belgian Mortality Monitoring (Be-MOMO). La surmortalité a été plus élevée pendant la première vague de l’épidémie (entre le 23 mars et début mai), soit 1310 décès par semaine en moyenne, que pendant la deuxième vague (entre le 19 octobre et le 31 décembre 2020), soit 806 décès par semaine en moyenne. Et la surmortalité lors de la première vague a été "très rapide, élevée et concentrée sur six semaines, tandis que durant la deuxième période, elle a été plus modérée et s’est étendue sur 10 semaines", relève l’institut. Il y a eu en moyenne 188 décès quotidiens des suites du Covid-19 durant la première vague, 127 durant la deuxième.