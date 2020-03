Sciences: c'est une spectaculaire inondation qui aurait "rempli" la Méditerranée, il y a 5 millions d'années

Quatorze kilomètres de large. Quatorze kilomètres seulement séparent l’Océan Atlantique (106 000 000 de km2) de la mer Méditerranée (2 510 000 de km2). Les deux énormes masses liquides ne communiquent donc que par un seul passage : ces quatorze kilomètres. Le détroit de Gibraltar. Les Colonnes d’Hercule, comme l’appelait les Grecs de l’Antiquité.

Détroit de Gibraltar vu de l'espace par la navette Endeavour (NASA), en mai 1996 - © Space Frontiers - Getty Images

Parlons un peu géologie. Dans ce domaine aussi, la science avance à grands pas. On en sait aujourd’hui un peu plus sur la Mare Nostrum ("Notre mer", des Romains) et sa formation. C’est ce que révèle un article passionnant du National Geographic sur site internet. Il nous explique qu’une couche de sel, de trois kilomètres d’épaisseur, en couvre les fonds marins de la Méditerranée. Cette "croûte" daterait de 5 millions d’années. D’où vient-elle ? Et bien, elle est due tout simplement à l’évaporation de la mer. Car, à l’époque, Mare Nostrum s’était… refermée.

La Téthys Remontons encore le temps, et direction l’époque dite du Trias, il y a 200 millions d’années. A l’époque, un grand océan sépare la Laurasie (bloc qui comprend les actuelles Amérique du Nord-Europe-Asie) du Gondwana (Amérique du Sud-Afrique-Inde-Océanie-Antarctique). Cet océan est appelé la Téthys. C’est l’ancêtre de notre Méditerranée. Car cette masse d’eau va peu à peu se refermer. La tectonique des plaques fait son œuvre. Au Crétacé, Gondwana et Laurasie se rapprochent, tandis que l’Océan Atlantique se creuse et que naissent Alpes et les Pyrénées. Le rapprochement des plaques ne s’arrête pas là… et voilà qu’il y a 5 millions d’années, le détroit de Gibraltar se referme. Afrique et Europe se soudent (permettant, entre autres, aux animaux de se déplacer). Et la mer intérieure, à présent fermée, de s’évaporer peu à peu sous l’effet du soleil… Voilà pour l’explication de notre croûte de sel.

Rocher de Gilbraltar vu depuis le détroit, qui sépare l'Europe de l'Afrique et la Méditerrannée de l'Atlantique. - © JORGE GUERRERO - AFP

Cette épaisseur, composée de sels minéraux, était donc gigantesque. Trois mètres, c’est, par comparaison, ce qui reviendrait à donner à chaque être humain qui peuple la Terre actuellement l’équivalent de 50 pyramides de Khéops en cristaux. Pas mal. Malgré cela, et le fait que le niveau de l’eau aurait baissé d’un kilomètre et demi, les fleuves (Rhône, Ebre, Nil), eux, ont continué de couler. Pas assez pour remplir tout l’espace, mais assez pour alimenter de petites "mers intérieures" (à l’aspect peut-être de petites "mer d’Aral" actuelles ?). On appelle cet épisode historique l’assèchement messinien.

Demoiselles et dorades de Méditerranée au large de la Ciotat, en 2019 - © BORIS HORVAT - AFP

Coup de théâtre. Tout d’un coup, brutalement, le passage Atlantique/Méditerranée va s’ouvrir à nouveau. Survint alors un événement qui ferait pâlir d’envie les réalisateurs de films catastrophe. Imaginez-vous, des millions de mètres cubes d’eau vont se déverser de l’océan Atlantique à la mer. Imaginez une inondation dantesque. La plus grande que le monde n’a jamais connu. L’océan se déverse littéralement sur les terres ces terres asséchées de la Méditerranée occidentale (une bande de terre séparait encore les deux parties de la mer, à hauteur de la Sicile). Le débit est titanesque: une véritable cascade d’eau, qui en comparaison est 500 fois plus importante que le débit actuel de l’Amazone. A l’origine vraisemblablement par un petit filet d’eau se frayant un chemin entre les roches, l’érosion fera vite son œuvre. Et le déferlement de commencer, semblable à une lance à incendie de taille démesurée. Un véritable canal se creuse alors à hauteur de Gibraltar, se poursuivant en un impressionnant canyon marin, entouré de sédiments.

Fonds marins méditerranéens - © wikipedia

On pensait que ce phénomène (appelée flot zancléen) avait duré une dizaine de milliers d’années. On estime maintenant, depuis peu, que le remplissage de la Méditerranée aurait pu se faire en… deux ans.

"Tapis roulants" sous-marins… La Méditerranée, à présent ouverte, joue un rôle dans la circulation globale de l’eau sur Terre. Toujours selon le National Geographic, la salinité de la mer, due à l’évaporation (on estime à une hauteur d’un mètre l’eau qui disparaît à cause du soleil chaque année) est primordiale. En rejoignant les eaux de l’Atlantique, celles de Mare Nostrum amènent en effet avec elles du sel. Sel ayant un impact sur les courants marins. Ces courants, sortes de "tapis roulants", qui, tel le Gulf Stream, influent sur la météo, les tempêtes ou encore la température de notre planète bleue. A l’heure du dérèglement climatique, il est donc extrêmement important pour les scientifiques d’en savoir encore plus sur les mécanismes à l’œuvre sur Terre.

Bain de mer à Porto Katsiki sur l'île de Lefkada, en Grèce le 27 juillet 2010 - © Sean Gallup - Getty Images

De la tectonique des plaques La tectonique des plaques, elle, se poursuit de nos jours. Le continent africain continue de se rapprocher de la plaque eurasiatique. La collision est en cours (enfin c’est lent, hein, très lent rassurez-vous). Dans quelques millions d’années, la Méditerranée sera donc à nouveau bouchée. Selon des géologues de l’université d’Utrecht, au Pays-Bas, cités par Slate, le processus aurait même tendance à… s’inverser. Et ce serait l’Europe qui passerait sous l’Afrique. Les phénomènes géologiques ne sont pas si simples pour autant. Car il n’y a pas que deux plaques. Ainsi, selon Olivier Bolle, géologue à l’université de Liège : "La Méditerranée est complexe. Il existe aussi deux petites zones de subduction (une plaque qui plonge sous une autre). L’Italie en est une. Coincée entre les grandes plaques, sa convergence avec l’européenne est à l’origine des Alpes". Et le scientifique de préciser que la zone sismique est, au croisement de ses zones de subduction (comme celle entourant la micro-plaque Adriatique), très active. "C’est ainsi que l’on retrouve des volcans comme le Vésuve, le Stromboli ou l’Etna dans le sud de l’Italie, et que la sismicité est forte du côté de la mer Egée", explique le scientifique. "C’est une petite 'ceinture de feu' qui se situe en Méditerranée. Mais beaucoup moins impressionnante que celle du Pacifique".

Archive JT : petite explication sur la tectonique des plaques Sujet du JT d’Anne Delvaux du 09/10/2005, à la suite d’un important séisme au Pakistan. Archives SONUMA/JT: explications sur la tectonique des plaques - sujet du 09/10/2005 - 11/03/2020 Sujet explicatif dans le JT d'Anne Delvaux du 09 octobre 2005, suite à un important tremblement de terre au Pakistan.

La Méditerranée, à la géographie complexe et torturée, réserve encore son lot de surprises et de découvertes. C’est ainsi que les recherches sur le passé géologique de Mare Nostrum continuent. Des travaux de forage vont bientôt avoir lieu, notamment sur les sédiments apportés par cette gargantuesque inondation entre les deux parties de cet espace marin. Berceau de notre histoire et de notre culture, la Méditerranée a encore bien des secrets sur son passé, mais aussi sur notre futur, à livrer.

Homme regardant la mer Méditerranée, à Nice, en janvier 2020 - © VALERY HACHE - AFP