Schild & Vrienden: le premier ministre Charles Michel se dit très choqué

La diffusion du documentaire de la VRT sur le mouvement très conservateur d'extrême droite "Schild en Vrienden" suscite de très nombreuses réactions depuis ce matin, notamment au sein du monde politique et associatif flamand. Le documentaire a montré que certains membres du mouvement tenaient des propos antisémites, racistes, sexistes et homophobes. Le sujet bouleverse la Flandre et fait globalement réfléchir dans l'ensemble du pays.

Le premier ministre Charles Michel a également réagi. "Je n’ai pas vu le reportage mais je trouve ça très choquant et je suis très clair, je condamne toute forme de racisme et d’extrémisme, il n'y a pas de place dans notre société pour ce type d’attitude".