Schild & Vrienden:"J'ai été estomaqué par leur haine profonde envers tout ce qui est différent d'eux"

Depuis une semaine, le reportage sur le mouvement très conservateur "Schild en Vrienden" de nos confères de la VRT suscite une forte indignation au Nord du pays. Incitation à la violence, sexisme décomplexé, racisme, le reportage a dévoilé la face sombre et cachée du mouvement. Nous avons rencontré l'auteur du reportage, qui sera diffusé ce mercredi soir dans l'émission Question à la Une.

Pendant six mois, Tim Verheyden a suivi le fondateur du mouvement, Dries Van Langenhove, et ses acolytes. Il a assisté aux manifestations publiques de ce mouvement "Schild & Vrienden" qui se revendique de la mouvance identitaire en vogue en ce moment dans plusieurs pays européens. Il a filmé certaines actions orchestrées par le mouvement. Il a rencontré les parents de Dries Van Langenhove et cerné son profil.

Peu à peu, un autre visage du mouvement s'est dévoilé. Il se cachait dans un groupe secret sur Facebook et sur Discord, un réseau social bien connu des gamers.

Le double discours de "Schild en Vrienden"

"Schild & Vrienden a clairement un double discours. A l'écran, quand ils se savent filmés et observés, ils défendent une identité flamande, la jeunesse flamande, une certaine idée de la famille. Ils promeuvent un esprit sain dans un corps sain. Ils se posent des questions face à l'immigration de masse, que d'autres se posent aussi. Leur discours est mesuré. Mais dès qu'on gratte le vernis, on découvre un agenda bien plus radical, qui transparaît dans le groupe secret sur Facebook et sur Discord.

Les grosses femmes sont dégoûtantes

Ils veulent une société homogène uniquement constituée de blancs, où la femme et l'homme ont des rôles différents et complémentaires. Ils glorifient la violence et glorifient Hitler. "Un esprit sain dans un corp sain" se traduit, côté radical, par "Je ne comprends pas comment on peut être à la fois gros et de droite".