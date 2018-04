Scandales sanitaires: une source anonyme au sein de l'AFSCA charge Denis Ducarme

Les scandales alimentaires s’enchaînent ces derniers mois en Belgique : Fipronil, Veviba et, comme la RTBF le révélait cette semaine, le groupe Derwa. Les employés de l'AFSCA vivent mal cette situation. Certains ont le sentiment d'être incompris par l'opinion publique. Et ils ne se sentent pas assez soutenus par Denis Ducarme, le ministre fédéral de l'Agriculture. Cela a des conséquences sur le terrain... et peut-être pour le consommateur.

"On n'a pas été soutenus. Tout le travail qu'on a fait sur le terrain n'a pas été apprécié par notre ministre de tutelle (Denis Ducarme, NDLR), sans doute aussi par les médias et par les parlementaires, affirme au micro de la RTBF un agent qui a souhaité garder l'anonymat. Les attaques contre l'AFSCA étaient assez violentes. Dans l'agence, les contrôleurs et les inspecteurs ont un sentiment de déception. On a lutté contre la fraude, mais c'est l'Agence qui paye les pots cassés."

Pour l'instant, Denis Ducarme n'a pas souhaité communiqué. Quoi qu'il en soit, selon notre témoin, les attaques ont des conséquences directes sur le terrain. "Les opérateurs nous disent de nous occuper de Veviba, plutôt que de venir contrôler chez eux", poursuit l'agent.

Incompréhension chez les consommateurs

Il n'y a pas qu'au niveau politique que l'AFSCA est critiquée. Une partie de l'opinion publique essentiellement au sud du pays, a parfois mal compris ses décisions. Comme avec l'affaire du fromage de Herve ou de la tarte au riz, des spécialités culinaires visées par des mesures sanitaires jugées trop strictes.

L'agence admet officiellement une fracture avec certains et rappelle qu'elle ne peut pas faire dans la subjectivité. "Il faut clairement distinguer le côté rationnel et le côté émotionnel des choses, défend Jean-Sébastien Walhin, porte-parole de l'AFSCA. Dans le côté rationnel, l'agent de l'AFSCA se lève tous les jours pour s'assurer que les lois sont respectées. Et ces lois protègent le consommateur."

Aujourd'hui, selon plusieurs sources, l'ambiance est à ce point pesante que certains, ne voyant pas le bout du tunnel, craignent pour l'avenir. Ils s'interrogent : Comment finira toute cette affaire ?