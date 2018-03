Scandale Veviba: "Il faut des indicateurs plus efficaces pour détecter les fraudes"

Mais si les lots actuels ont bien été retirés des rayons, comment savoir si, par le passé, l'on n'a pas consommé une viande de moindre qualité ? Car l'alerte a été donnée depuis septembre 2016, depuis le Kosovo, où des dates de péremption avaient été falsifiées et la viande périmée détruite. L'AFSCA s'était alors rendue sur place, et avait remis ses constatations à la justice, qui reprenait le dossier.

Suite au scandale alimentaire qui a touché Veviba il y a quelques jours, mettant à jour une fraude à l'étiquetage et à la congélation au site de Bastogne, représentants de l'AFSCA et de la Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA) sont sur le plateau de Matin Première ce lundi.

Des contrôles inefficaces?

Deux ans où les contrôles de l'AFSCA n'ont rien décelé ? Jean-Sébastien Walhin tempère : "Le contrôleur ne peut pas être là 24h/24, 7 jours sur 7 dans les 150.000 établissements pour vérifier que tout se passe bien. Clairement aujourd’hui il y a des choses qui sont difficiles à mettre en évidence."

"On réalise énormément de contrôles, et nos contrôleurs sur le terrain ont fait leur job. La fraude existe, a existé et existera encore, on ne peut pas être à côté d’une personne en permanence et l’empêcher de réaliser certains actes. Mettre en lumière une fraude sanitaire, c’est quelque chose d’hyper compliqué." "Ce n’est pas pour autant qu’il faut pointer les contrôles quand on détecte une fraude, c’est le propre de la fraude, c’est d’être difficilement identifiable."

Et face à un certain scepticisme sur le caractère inopiné des contrôles, le porte-parole est ferme, les organismes contrôlés ne sont pas prévenus de la venue de l'AFSCA. "Il n’y a aucun intérêt pour le contrôleur d’annoncer ses contrôles, surtout pas dans un établissement comme celui-là. Il y a des règles, des procédures, et elles ont été suivies pour Veviba."