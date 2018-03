Scandale de la viande belge au Kosovo: un autre cas concerne un abattoir en Flandre

Le scandale Veviba a fait la une de la presse cette semaine. Mais, c'est une information RTBF, ce cas n'est pas isolé. Un autre abattoir belge a fourni de la viande périmée à ce grossiste kosovar. L'abattoir en question, situé en Flandre, plaide l'erreur humaine. Les faits remontent au mois d'août 2017. A l'époque, une cargaison de 20 tonnes de viande, étiquetée au nom de l’abattoir Vanlommel (situé Herentals, en province d'Anvers), a été saisie par les autorités kosovares à la frontière avec l'Albanie.

Une équipe de la RTBF s'est rendue au Kosovo à la recherche du grossiste en viande qui reçu une livraison de viande de l'abattoir Veviba en 2016. Une partie de cette viande avait été congelée douze ans auparavant et les étiquettes étaient trafiquées.

Un de nos journalistes a rencontré le porte-parole de l'équivalent kosovar de l'Afsca. Celui-ci lui a révélé un autre cas de livraison de viande périmée en provenance de Belgique. "Le second cas, nous l'avons découvert fin août 2017. A nouveau la viande provenait de Belgique, à nouveau nous avons averti l'Afsca et à nouveau nous avons détruit toute la cargaison de viande et nous n'avons pas permis qu'elle se trouve en contact avec les consommateurs kosovars", explique-t-il au micro de la RTBF.

L'abattoir belge plaide l'erreur humaine

La cargaison en question, du veau congelé, se trouvait dans un camion chargé de 20 tonnes. Dans le lot, il y avait 1 tonne et demie de viande dont la date de péremption était dépassée d'un mois. Johan Heylen, le directeur commercial de l'abattoir Van Lommel, plaide l'erreur humaine. "Nous avons fait une erreur sur une palette et demi. Nous avons assumé notre responsabilité. La viande a été détruite. Nous avons bien sûr remboursé le client pour les frais occasionnés. Ce n'était pas un cas de fraude, pas du tout, parce que les étiquettes étaient correctes. Mais la viande, c'est vrai, était périmée depuis 3 semaines. Pour la viande congelée, qui a normalement une date de conservation de 2 ans, c'était 3 semaines trop long, c'est correct", concède-t-il.

Ce qui est troublant dans ce nouveau cas, c'est que, cette fois encore, la viande était destinée au même grossiste kosovar, EURO IDA. Cette entreprise est dans le collimateur de la justice kosovare. Est ce que EURO IDA cherchait à acheter intentionnellement de la viande périmée pour des raisons économiques ? Non pour Johan Heylen. Selon lui, "normalement nous n'avons pas de viande périmée. Chez nous, aucun client ne demande de la viande périmée, non, c'est pas du tout le cas".

Chez nous, l'Afsca accepte de jouer la transparence, mais l'agence a reçu l'ordre de la justice de ne pas communiquer sur les enquêtes en cours. Nous avons contacté le Parquet d'Anvers qui n'a pas encore donné suite à notre demande d'informations.

Les enquêtes en cours concerneraient quatorze abattoirs ou grossistes en viande en Belgique.