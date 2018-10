Scandale dans le football belge: 9 clubs concernés, 28 personnes interpellées. Delferière et Leko remis en liberté

L'enquête continue de battre son plein dans le cadre de la vaste enquête menée dans le monde du football belge. Le parquet fédéral a indiqué, ce jeudi après-midi, que cette affaire concernait 9 clubs de football et que 28 personnes avaient été interpellées. 22 ont ensuite été entendues par le juge d'instruction de Tongres.

Cette deuxième journée de l'enquête s'est déroulée en trois lieux. A Hasselt, au siège de la police judiciaire où les 28 personnes interpellées ont été auditionnées. Puis à Tongres, où 22 d'entre elles ont été ou vont être entendues par le juge d'instruction.

A Bruxelles enfin, où le parquet fédéral a donné une première conférence de presse.

La soirée de mercredi a été agitée pour les protagonistes de cette vaste affaire de blanchiment, de fraude fiscale et de truquage de matchs présumés.

Ce jeudi matin, à Hasselt, l'agent Mogi Bayat, l'arbitre Bart Vertenten et le président de Waasland-Beveren Dirk Huyck ont été entendus par les enquêteurs. Après avoir été auditionné hier soir par la police, l'ancien manager d'Anderlecht, Herman Van Holsbeeck a été libéré. Vers midi, l'audition de Bart Vertenten s'est terminée à Hasselt. Un peu avant 13h00, l'arbitre est arrivé, menotté dans un combi de police à Tongres où il est entendu par le juge d'instruction.

De son côté, l'arbitre Sébastien Delferière est arrivé vers 10h00 à Tongres où il a été auditionné par le juge d'instruction en charge de l'enquête. L'arbitre star du football belge avait déjà été entendu hier à la police judiciaire d'Hasselt. En milieu d'après-midi, Sébastien Delferière a quitté libre le bureau du juge. Libéré sous condition. Il a été inculpé pour participation à une organisation criminelle et corruption privée active et passive.

L'entraîneur du Club de Bruges, Ivan Leko a, lui aussi, été interrogé par les policiers limbourgeois hier soir. Il est arrivé vers 11h30 à Tongres pour être entendu par le juge d'instruction. Le club de Bruges où les joueurs se sont entraînés ce matin, sous la direction de l'entraîneur-adjoint Rudi Cossey. En fin d'après-midi, Ivan Leko a quitté libre le bureau du juge. Aucune condition ne lui aurait été imposée, ce qui laisserait penser qu'il n'a pas été inculpé. Son avocat n'a pas souhaité faire de déclaration.

Après être passé par Hasselt, l'avocat Sven Mary est arrivé à Tongres cet après-midi où il a précisé que son client, l'agent de joueurs Karim Mejjati, serait entendu vers 18h00.

On apprend par ailleurs que des joueurs de Waasland-Beveren ont, eux aussi, été interpellés pour être auditionnés. Une information confirmée ce matin par le porte-parole du club qui affirme cependant ne pas savoir de quels joueurs il s'agit. L'un de ces joueurs est Davy Roef, le gardien de but de Beveren. Il est entendu en tant que témoin. C'est lui qui était le gardien de Waasland-Beveren lors de la rencontre opposant le club au KV Malines. Un match aujourd'hui suspect. En milieu d'après-midi, Walter Damen son avocat a indiqué que le gardien est totalement serein et qu'il a répondu à toutes les questions posées par les policiers. Insistant sur le fait qu'il ne fallait en aucun cas en faire un suspect. L'enquête semble, en tous cas, se concentrer autour de ce club de Waasland-Beveren mais aussi sur le FC Malines. Les malinois sont, en effet, suspectés d'avoir manipulé par le corruption, deux rencontres de fin de saison, histoire d'éviter de descendre dans une division inférieure. Ces deux rencontres suspectes sont Antwerp-Eupen (du 3 mai 2018) et FC Malines-Waasland-Beveren (du 11 mai 2018). C'est l'agent Dejan Vejlkovic qui est soupçonné d'avoir manipulé ces rencontres.

Cet après-midi, le parquet fédéral a indiqué que 8 millions d'euros, en argent et en montres de luxe, ont été saisis lors des 44 perquisitions menées dans notre pays. Deux bijoutiers figurent, d'ailleurs, parmi les personnes interpellées.