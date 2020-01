Scandale dans la grande distribution: obligés de vendre à perte, des franchisés s'endettent lourdement

Mais ces pratiques concernent de nombreuses chaînes de supermarchés. Bernard est franchisé chez Match, il confirme qu’il doit également vendre certains produits à perte.

"Plusieurs personnes juridiques m’ont déjà dit que ma société était morte. C’est très compliqué. On a une épée de Damoclès constante au-dessus de la tête car on ne fait pas de bénéfices, et on n’arrive pas à sortir du rouge".