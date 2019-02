SCAD: un type de crise cardiaque qui touche particulièrement les jeunes femmes

Une pathologie difficile à déceler

Alors qu’en cas de crise cardiaque les éléments déclencheurs sont connus, les causes de SCAD restent encore floues. Stress et efforts combinés en seraient cependant à l’origine. Un lien entre une autre affection fréquente chez les femmes, la dysplasie fibromusculaire (une anomalie de la paroi de certaines artères) et les SCAD a été établi ces dernières années.

Diagnostiquer plus efficacement cette maladie passe par d’une part par une meilleure formation des cardiologues. Ces derniers écartent facilement le risque de crise cardiaque lorsque la patiente n’est pas porteuse de risques alarmants. De plus, un registre européen, en collaboration avec la European Society of Cardiology, sera créé cette année afin de collecter les données de ces patientes et ainsi, poursuivre les recherches sur les causes de ces déchirures spontanées.