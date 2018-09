Saviez-vous que les préservatifs peuvent être remboursés par votre mutuelle?

Une récente enquête le prouve, plus de 9 belges sur 10 ignorent que le préservatif est remboursé.

La Plate-Forme Prévention Sida, la Mutualité chrétienne, Solidaris et le fabricant Durex se mobilisent pour informer sur le remboursement des préservatifs en Belgique.

Les Belges ignorent encore trop souvent que les préservatifs peuvent bénéficier d’un remboursement : au niveau national ce sont plus de 9 Belges sur 10 qui ne sont pas au courant.

La Mutualité chrétienne (MC) et Solidaris remboursent les préservatifs achetés en Belgique depuis 2016: à hauteur de 40€ par an pour les achats en pharmacie et dans les petites à grandes surfaces pour la MC et à hauteur de 50€ pour les achats en pharmacie pour Solidaris.

Ensemble avec Plate-Forme Prévention Sida et Durex, elles se mobilisent pour informer sur le remboursement des préservatifs. Ces acteurs observent encore aujourd’hui un manque de connaissance et une recrudescence des infections sexuellement transmissibles (IST) qui peuvent avoir de graves conséquences sur la santé.

Le préservatif reste l’unique moyen de contraception qui protège des IST lors d’un rapport sexuel.