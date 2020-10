Savez-vous ce que c'est "être pauvre" ? A vous de l'évaluer en traçant les courbes sur ces graphiques interactifs

Le marché matinal - Le revenu des ménages augmente - 14/02/2020 Maxime PAQUAY revient sur le revenu disponible des ménages belges, qui a encore augmenté en 2019. Plus 2,5% en un an. C'est l'augmentation du pouvoir d'achat la plus élevée depuis 10 ans. Ça veut dire que la Belgique résiste bien au ralentissement général de la croissance ? Sure. Et c’est en partie un « coup de bol ».