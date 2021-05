Sauveur du Chateau de Laeken, tricheur aux échecs, accro à l’eau de Cologne… Ces petites choses que vous ne connaissez (peut-être) pas à propos de Napoléon

Car le joueur d’échecs médiocre et facétieux qu’il était a tout de même sauvé de la destruction le Chateau de Laeken, aujourd’hui encore résidence de nos souverains. Et si sa "petite taille" et ses hémorroïdes ont suscité plus d’attention que son fidèle mamelouk Ali ou son addiction à l’Eau de Cologne, la compréhension de la personnalité complexe de Napoléon passe aussi par ces petites histoires derrière la grande.

Napoléon, son œuvre, ses personnalités multiples , mais aussi ses manies, petites ou grandes, et les histoires qui l’entourent. Deux cents ans après sa mort, le petit Corse devenu Général, Premier consul et enfin Empereur continue d’alimenter les conversations. Mais au-delà des faits de la grande Histoire, d’autres, a priori plus anecdotiques, participent également à la légende Bonaparte.

Si Napoléon Bonaparte fut un stratège hors pair dans beaucoup de domaines, du militaire à la politique, il n’en fut pas de même aux échecs, incarnation ludique et élégante de l’art de la guerre. Malgré l’intérêt qu’il portait au roi des jeux, des années de pratique ne permirent pas à l’Empereur des Français de devenir un joueur brillant. Pire, une fois accoudé à la table de jeu, le redoutable chef d’armée rentrait dans le rang.

En cause ? D’une part la relative égalité des joueurs en début de partie. Aux échecs, les effectifs sont identiques, l’avantage du terrain n’existe pas et à l’époque le bluff ne fait pas partie des techniques utilisées. Car jusqu’au début du 19e, contrairement à aujourd’hui, le jeu des rois est avant tout intuitif et agressif. La stratégie compte peu et les parties s’apparentent plus à un assaut qu’à une bataille rangée. L’important était de vaincre, certes, mais rapidement et avec panache. Peu importe si pour cela il fallait sacrifier pièces et pions dès les premiers coups.

Impatient, il n’était pas rare que Napoléon Bonaparte perde rapidement la partie. Et l’expérience des nombreuses défaites ne l’aida pas vraiment face à des joueurs de plus en plus conscients de l’importance de la patience et de la stratégie. Le jeu d’échecs était en train de changer mais pas la manière de jouer de Napoléon.

Mauvais perdant, il n’était d’ailleurs pas rare qu’il triche, tape du pied ou joue du tambour pour déconcentrer son adversaire. En outre, Napoléon n’hésitait pas à décliner les invitations à jouer lorsqu’il savait son adversaire supérieur ou peu enclin à lui laisser la victoire, sans oublier cette terrible manie de refuser d’offrir une revanche une fois une partie remportée.