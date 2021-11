Sapin naturel ou artificiel : lequel est le plus écologique ?

Selon une étude publiée en 2009 par un cabinet d’études canadien, Ellipsos, un sapin de Noël naturel émet 3,1 kg de CO² contre 8,1 kg de CO² pour un sapin artificiel.

Toujours selon l’étude, il faudrait conserver son sapin de Noël artificiel plus de 20 ans pour qu’il soit rentable d’un point de vue carbone. Or la durée de vie moyenne d’un sapin artificiel est de seulement six ans.

De plus, le sapin artificiel est composé de matériaux comme le plastique qui rendent son recyclage plus difficile. Ils sont également souvent produits en Asie, ce qui augmente l’impact de leur transport.

C’est donc le sapin naturel qui remporte largement le match carbone du sapin le plus écologique.

Bien choisir son sapin naturel

Choisir du belge

Cela permet de réduire l’impact du transport de marchandise. Il y a tout ce qu’il faut en Belgique ! La Wallonie est le deuxième producteur européen de sapins naturels le plus important après le Danemark. Son volume de production avoisine les deux millions d’arbres chaque année, dont 85% sont destinés à l’exportation.

Cela permet de réduire l’impact du transport de marchandise. Il y a tout ce qu’il faut en Belgique ! La Wallonie est le deuxième producteur européen de sapins naturels le plus important après le Danemark. Son volume de production avoisine les deux millions d’arbres chaque année, dont 85% sont destinés à l’exportation. Recycler

Une fois les fêtes passées, un sapin naturel est considéré comme un déchet vert. Les sapins peuvent donc être recyclés en compost ou broyés. Attention par contre aux sapins floqués, artificiellement blanchis par exemple, qui eux ne sont pas ou peu recyclables.

Une fois les fêtes passées, un sapin naturel est considéré comme un déchet vert. Les sapins peuvent donc être recyclés en compost ou broyés. Attention par contre aux sapins floqués, artificiellement blanchis par exemple, qui eux ne sont pas ou peu recyclables. Choisir du bio

En moyenne, un sapin se cultive entre 5 et 10 ans avant d’être coupé. Chaque année, il subit une dizaine de traitements notamment pour favoriser sa croissance. Mais comme dans d’autres domaines, des producteurs de sapins bios apparaissent. Benjamin Goosse, producteur de sapins bios : "La production de sapins bios demande juste plus de travail. Le désherbage prend du temps, je taille également mes sapins trois fois par an et j’utilise de l’engrais organique. Mais la qualité est égale avec un sapin non biologique et les prix restent les mêmes."

Idée reçue : la coupe de sapins participe-t-elle à la déforestation ?

Non, sa production est cyclique car quand un sapin est coupé, un autre est replanté au même endroit nous confirme Benjamin Goosse, producteur de sapins bio.

De plus, la culture du sapin en Belgique est considérée comme une activité agricole. Sa production permet de valoriser des terres de moins bonne qualité au sol acide qui ne permet pas d’autres cultures.