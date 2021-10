Santé, énergie, transport : voici les 10 recommandations de l’OMS à l’approche de la COP26

La Cop26 approche à grands pas. A cette occasion, l’OMS publie dix recommandations à l’intention des gouvernements. L’organisation mondiale de la santé y insiste sur le lien entre le climat et la santé. L’objectif : "optimiser les avantages sanitaires de la lutte contre le changement climatique, et éviter les pires effets de la crise climatique sur la santé".

Certes, le dérèglement climatique provoque des catastrophes climatiques… mais pas que. Les catastrophes sanitaires sont elles aussi liées à notre environnement. C’est le cas du coronavirus, comme le rappelle Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. "La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les liens intimes et délicats entre les humains, les animaux et notre environnement".

Autre exemple : la pollution atmosphérique. "La pollution de l’air, qui résulte principalement de la combustion de combustibles fossiles et qui est également à l’origine du changement climatique, provoque 13 décès par minute dans le monde", indique le rapport.

"Les mêmes choix non durables qui tuent notre planète tuent les gens", ajoute le directeur général de l’OMS.

Climat et santé sont donc intimement liés. Et c’est la raison pour laquelle l’OMS appelle les gouvernements à l’action. "La réalisation des objectifs de l’accord de Paris permettrait de sauver des millions de vies chaque année grâce aux améliorations de la qualité de l’air, de l’alimentation et de l’activité physique, entre autres avantages", ajoute le rapport.

"Ramener la pollution atmosphérique aux niveaux recommandés par l’OMS, par exemple, réduirait de 80% le nombre total de décès dans le monde dus à ce type de pollution. Tout en diminuant considérablement les émissions de gaz à effet de serre qui alimentent le changement climatique", explique par ailleurs la docteure Maria Neira, directrice du département Environnement, changement climatique et santé de l’OMS.

"Un passage à des régimes alimentaires plus nutritifs, à base de plantes, conformément aux recommandations de l’OMS, pourrait réduire considérablement les émissions mondiales. Mais aussi garantir des systèmes alimentaires plus résilients et éviter jusqu’à 5,1 millions de décès par an liés à l’alimentation d’ici 2050."

S’engager pour une reprise saine. S’engager à une reprise saine, verte et juste après la Covid-19.

Notre santé n’est pas négociable. Il faut placer la santé et la justice sociale au cœur des négociations climatiques de l’ONU.

Exploiter les avantages de l’action climatique pour la santé. Donner la priorité aux interventions climatiques qui présentent les plus grands avantages sanitaires, sociaux et économiques.

Renforcer la résilience de la santé face aux risques climatiques. Mettre en place des systèmes et des établissements de santé résistants au climat et écologiquement viables, et soutenir l’adaptation et la résilience de la santé dans tous les secteurs.

Créer des systèmes énergétiques qui protègent et améliorent le climat et la santé. Guider une transition juste et inclusive vers les énergies renouvelables pour sauver des vies de la pollution atmosphérique, en particulier de la combustion du charbon. Mettre fin à la pauvreté énergétique dans les ménages et les établissements de soins de santé.

Repenser les environnements urbains, les transports et la mobilité. Promouvoir une conception urbaine et des systèmes de transport durables et sains, avec une meilleure utilisation des sols, l’accès à des espaces publics verts et bleus, et la priorité à la marche, au vélo et aux transports publics.

Protéger et restaurer la nature, fondement de notre santé. Protéger et restaurer les systèmes naturels, qui sont à la base d’une vie saine, de systèmes alimentaires et de moyens de subsistance durables.

Promouvoir des systèmes alimentaires sains, durables et résilients. Promouvoir une production alimentaire durable et résiliente ainsi que des régimes alimentaires plus abordables et plus nutritifs, qui permettent d’obtenir des résultats en matière de climat et de santé.

Financer un avenir plus sain, plus équitable et plus vert pour sauver des vies. Assurer la transition vers une économie du bien-être.