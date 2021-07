Sans-papiers : afflux de sans-papiers à la zone neutre et pourtant, dès aujourd’hui, elle est fermée aux non-grévistes

La zone neutre mise en place pour les demandes de régularisation est fermée depuis vendredi au public qui n’est pas gréviste de la faim. C’est en tout cas ce qu’avait annoncé la semaine dernière le secrétaire d’Etat à l’Asile, Sammy Mahdi.

Cet espace appelé "zone neutre" doit permettre aux grévistes de rencontrer des juristes, pour les aider à rentrer leur dossier de demande de régularisation. Mais d’autres sans-papiers, qui n’avaient pas fait la grève de la faim, s’étaient rendus sur les lieux par centaines.

Selon Mahdi, des rumeurs ont circulé, affirmant par exemple que les gens se rendant dans cette zone recevraient un permis de séjour. Des files de gens espérant obtenir des papiers se sont donc créées.

"Pour ne donner à personne de faux espoirs, il a été décidé de ne plus ouvrir cette zone au grand public. Les rendez-vous pris hier et aujourd’hui seront toutefois honorés", a-t-il expliqué.

Une demande de régularisation pour raison humanitaire doit être introduite auprès de la commune. Les dossiers de personnes qui se rendent dans la zone neutre ou qui y ont pris rendez-vous ne seront pas traités d’une autre manière.

Afflux de sans-papiers à la zone neutre

Et visiblement, le message ne semble pas être passé puisque ce lundi matin, c’est entre 200 et 300 personnes qui font la file. Certains étaient déjà présents vendredi comme Israël, qui vit en Belgique depuis 11 ans.

"Il y a beaucoup de gens qui sont en Belgique depuis longtemps mais qui travaillent en noir et qui veulent juste avoir un papier. On est des êtres humains. On ne veut pas être traité n’importe comment. Nous attendons un geste de la part du gouvernement".

Tous souhaitent une chose, la régularisation des sans papiers.