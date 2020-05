Sans confinement, la Suède a fini par devenir le pays où la mortalité liée au coronavirus est la plus élevée

La Suède, qui se distingue par son approche plus souple et controversée face à la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus, est sur les 7 derniers jours le pays où l’on observe la plus grande mortalité due au coronavirus par habitant, relève le Daily Telegraph. Elle a ainsi dépassé le Royaume-Uni, l’Italie et la Belgique, amplifiant encore un peu la polémique sur sa décision d’éviter tout confinement.

Selon les chiffres rassemblés par le site Web Our World in Data, la Suède a enregistré 6,08 décès par million d’habitants par jour sur une moyenne mobile de sept jours entre le 13 et le 20 mai. C’est le plus élevé au monde, au-dessus du Royaume-Uni, de la Belgique et des États-Unis, qui ont respectivement 5,57, 4,28 et 4,11.

Il faut cependant tempérer : ce n’est que depuis le 14 mai que la Suède est arrivée en tête de ce funèbre classement ; jusque-là c’est la Belgique qui affichait la plus forte mortalité, que ce soit sur la semaine écoulée ou au total. L’épidémiologiste d’État Anders Tegnell, porte-parole de la stratégie suédoise contre le coronavirus, a d’ailleurs rejeté les chiffres mardi soir, arguant qu’il était trompeur de se concentrer sur le nombre de morts sur une seule semaine.

Il est vrai que si on envisage la mortalité depuis le début de l’épidémie, outre la Belgique (780 morts par million d’habitants), des pays comme l’Espagne (590), l’Italie (524) ou le Royaume-Uni (510), ou même la France (423) présentent des bilans bien plus tragiques que la Suède (365). Mais ce qui pose justement question, c’est que la Suède n’a pas connu de "pic" aussi terrible… et que ce qui se passe actuellement, c’est que sans confinement, les chiffres baissent très lentement. Et il y a donc des milliers de morts qu’on aurait pu éviter avec une autre stratégie.