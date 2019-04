Sanctions contre l'Iran: quel impact sur le prix du carburant en Belgique?

Le prix des produits pétroliers va-t-il encore flamber ? La hausse est constante depuis le début de l'année. Un plein d'essence de 50 litres début janvier se chiffrait à 66 euros 45. Aujourd'hui, comptez 10 euros de plus. Est-ce que la hausse va se poursuivre et même s'intensifier ? Nous n'avons pas de boule de cristal mais les tensions entre es Etats-Unis et l'Iran ne sont pas de nature à nous rassurer.

1. Le contexte

Les Etats-Unis, et ce n'est pas vraiment une surprise, ont dans l'idée de tarir, d'assécher complètement les exportations de pétrole iranien. Plus que jamais. Après quelques mois de décrispation entre les deux pays, qui avait d'ailleurs valu une baisse notable du prix du Brent fin de l'année dernière, la tension est à son comble. Au point que Donald Trump durcit le ton. Sous peine de sanctions américaines, plus aucun pays ne sera autorisé à continuer à acheter du pétrole à l'Iran. Et ceux qui le pouvaient encore, comme la Chine, l'Inde, le Japon, mais aussi la Grèce ou l'Italie, sont priés de se fournir ailleurs. L'ultimatum américain court jusqu'à mercredi prochain. "Aucune période de grâce", de la bouche même du secrétaire d'Etat américain.

2. Un effet immédiat

Voilà donc les Etats-Unis prêts à sanctionner leurs alliés pour fermer le robinet du pétrole iranien. Une décision qui passe très mal. Les pays qui se voient exemptés de leur dérogation sont furieux. La Turquie a déjà fait savoir qu'elle n'entendait pas obéir aux injonctions de Washington. La Chine, de son côté, dit vouloir préserver ses relations avec Téhéran. Téhéran, il fallait s'y attendre, qui fulmine, menaçant une nouvelle fois de bloquer le détroit d'Ormuz, par lequel transite une grande partie du brut mondial. Mais le premier résultat - très tangible -, des annonces de Washington s'est fait directement sentir sur le cours du pétrole. Le Brent de mer du Nord, qui est la référence du marché mondial, gagnait près de 3 %. Les prix du pétrole grimpent donc à leurs plus hauts niveaux en près de six mois. Pas encore d'impact sur les prix à la pompe en Belgique. Mais on ne serait pas étonné de les voir à la hausse, dans les prochains jours.

3. Vers une nouvelle flambée des prix des carburants ?

La pression maximale des Etats-Unis en vue de faire plier l'Iran, au risque de tensions avec plusieurs alliés, intervient dans un contexte troublé. Il y a deux semaines, les prix du pétrole atteignaient déjà leur point culminant de l'année. Motifs ? Citons d'abord la montée de la violence en Libye, à la suite de laquelle les marchés s'attendent à une offre limitée de la part de ce pays riche en pétrole. Les perturbations de la production au Venezuela expliquent aussi la hausse. Les prix à la pompe ne baissant ou n'augmentant toutefois pas autant que ceux du pétrole brut.

Mais, désormais, comment éviter une surchauffe du marché pétrolier mondial ? Donald Trump assure pouvoir compter sur ses alliés, autant l'Arabie saoudite que les Emirats arabes unis pour éviter le coup de chaud. Ryad se dit effectivement prêt à tout mettre en œuvre pour éviter un déséquilibre du marché mondial. Le président des Etats-Unis aurait tort de fâcher ses propres électeurs qui sont très sensibles au prix des carburants.