Sammy Mahdi (CD&V): "Il nous faudrait un gouvernement avec une vraie majorité"

"Tout dépendra de la manière dont va se poursuivre le fonctionnement de ce gouvernement dans sa relation avec le parlement", estime Sammy Mahdi, "ces pouvoirs spéciaux ont été utilisés à plusieurs reprises durant cette première période et d'une bonne manière, car il fallait vraiment accélérer dans plusieurs dossiers [...] Dans d'autres dossiers, on n'a pas eu besoin de passer par ces pouvoirs spéciaux pour avancer. Le parlement n'a pas attendu de voir ce que faisait ce gouvernement pour avancer".

On le sait, les pouvoirs spéciaux permettant au gouvernement de prendre des mesures d'urgence sont prévus pour 3 mois renouvelables une fois. L'échéance est fixée au 27 juin. Pour prolonger les pouvoirs spéciaux au-delà de cette date, une nouvelle proposition de loi doit être approuvée. Mais plusieurs partis ont déjàfait savoir qu’ils ne la soutiendraient pas: la N-VA, les socialistes et les écologistes.

Relance économique & légitimité démocratique

Alors la fin des pouvoirs spéciaux rimera-t-elle avec la retour de la crise politique? "Pas forcément, tout dépendra du jeu politique auquel jouera chaque faction [...] Il faudrait avoir un gouvernement avec une vraie majorité, si on peut avancer dans cette voie, faisons-le le plus vite possible", répond Sammy Madhi, pour qui on ne pourra s'atteler à la relance économique qu'avec une légitimité démocratique, soit une majorité au parlement.

