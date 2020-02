Salon des vacances : les touristes belges se détournent-ils de l'Asie à cause du coronavirus ?

Troisième constat : les candidats potentiels posent des questions. Même s’ils ne vont pas en Chine. Ta-Fan Hwang est agente commerciale chez Thaï Airways : "On a remarqué que les personnes âgées ont un peu peur de la situation. Ils demandent des renseignements sur les annulations de vol. Mais pour nous, rien ne change. On a diminué les vols vers la Chine. Mais pour tous les vols opérés vers l’Asie, il n’y a aucune modification".

Du côté des tour-opérateurs

Chez les tour-opérateurs, on ne se voile pas la face : les réservations vers l’Asie et surtout vers la Chine sont en baisse. Nous avons contacté la société Connections qui propose toute une série de voyages en Asie. Et sur ces deux dernières semaines, on y a constaté une très nette diminution des réservations pour ces destinations-là. Frank Bosteels, porte-parole de Connections : "Sur ces deux dernières semaines, nous constatons une baisse de 15% sur l’Asie en général".

Mais comme on pouvait s’y attendre, c’est la Chine qui trinque le plus en la matière : "Là, on a constaté une diminution de l’ordre de 80% sur ces deux dernières semaines". Faut-il y voir un lien de cause à effet ? En tout cas, Connections a constaté cette semaine une forte poussée de réservations vers les pays méditerranéens. Les Etats-Unis et le Canada tirent aussi leur épingle du jeu.

Tui Belgium se sent moins touché par la problématique car on n’y propose que des circuits en Chine. Le prochain a lieu au mois de mai et il emmènera une quinzaine de personnes. Le voyage est maintenu à l’heure actuelle. Mais la situation est évidemment suivie de près.

Février est généralement le mois où l’on commence à penser à ses vacances. Ceux qui souhaitent se rendre en Chine attendront peut-être de voir comment la situation évolue avant de se décider.