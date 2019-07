"Sales nègres, vous puez !" : scène de "racisme ordinaire" à Waregem

La scène se passe dans un jardin de Waregem. Deux enfants, âgés de 10 et 13 ans, surprennent leur voisin en train d’uriner à travers la clôture qui sépare les deux propriétés.

"Ma petite sœur l’a interpellé, raconte Ismail, l’aîné de la fratrie qui n’a pas assisté à la scène. Elle lui a dit : “Ça ne se fait pas, ce n’est pas normal. Si vous devez uriner, allez le faire dans vos toilettes.” Le voisin a alors commencé à insulter mon frère et ma sœur, en lançant “Sales nègres, vous puez”. Ma sœur lui a répondu que nous, au moins, on faisait pipi dans nos toilettes, et pas dans le jardin de nos voisins."