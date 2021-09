Salaires, pénurie, études… Infirmièr(e), carnet de santé d'un métier en pénurie

Historiquement, on parle d’études plus théoriques pour le bachelier et plus pratiques pour le brevet, mais la directive européenne impose à présent un certain nombre d’heures de théorie et de pratique. Il ne devrait donc plus y avoir, en principe, de différences à ce niveau. "En pratique", nous dit Arnaud Bruyneel, infirmier depuis 13 ans aux soins intensifs du C.H.U. Tivoli et doctorant en Santé publique à l’Université Libre de Bruxelles, "le breveté reste un peu plus pragmatique et moins théorique… Ça reste un sujet qui est très sensible".

Les infirmiers brevetés sont plus nombreux au nord du pays et il y a donc plus d’infirmières avec un bachelier au sud. Au niveau du métier, les infirmières brevetées ne peuvent théoriquement pas travailler dans les services spécialisés (le quartier opératoire, la pédiatrie, les soins intensifs, etc.). Mais la pénurie actuelle du personnel fait qu’il arrive que des infirmières brevetées se retrouvent dans des services spécialisés.

Arnaud Bruyneel pense qu’il ne devrait y avoir qu’une formation unique car cela reste un motif de division au sein de la profession. Une filière de formation, c’est aussi ce que souhaitent les associations professionnelles, précise Adrien Dufour, directeur du département infirmier, paramédical & services associés à la Clinique Saint-Luc Bouge et président de la fédération nationale des infirmières de Belgique (FNIB).

