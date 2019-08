Salaire des profs : dans quel pays européen sont-ils le mieux payés ? Et en Belgique ?

Professeur, le plus beau métier du monde ? Les milliers d’enseignants qui s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école d’ici quelques jours ne diront pas le contraire. Mais le salaire est-il à la hauteur des exigences de la tâche ? Les profs belges sont-ils mieux ou moins bien payés que dans les autres pays européens ?

Chez nous, les disparités existent entre les Communautés. C’est au nord du pays que les enseignants sont les mieux rémunérés. "Nos collègues flamands ont 4, 5 voire 6% de salaire en plus en fonction des barèmes", expliquait ainsi Joseph Thonon, le président de la CGSP-enseignement, en avril dernier. Simplement parce que je pense que la Communauté flamande est un peu plus riche et elle a pu augmenter ses enseignants à plusieurs reprises, alors que nous sommes restés stationnaires."

Et si on regarde chez nos voisins, la situation des professeurs luxembourgeois a de quoi faire rêver. Tous niveaux d’enseignements confondus, ils arrivent en tête du classement, comme on peut le voir dans un rapport publié par la Commission européenne en mars de cette année. A titre d’exemple, un enseignant de maternelle ou de primaire au Luxembourg gagnera un salaire annuel brut de 58.476 euros. En fin de carrière, il dépassera les 100.000 euros bruts de rémunération. En Belgique, le salaire maximum dans ces niveaux d’enseignement est moitié moins important : 48.504 euros.

Précision importante apportée par la Commission concernant ces chiffres : "Pour faciliter la comparaison internationale, des salaires statutaires avant impôt ont été convertis des monnaies nationales en standards de pouvoir d’achat (SPA)." Comme le précise l’Institut national français de la statistique et des études économiques (INSEE), le standard de pouvoir d’achat "est une unité monétaire artificielle qui élimine les différences de niveaux de prix entre les pays".

Il faut regarder du côté de la Lituanie pour trouver le salaire le plus bas. A peine plus de 10.000 euros en début de carrière au niveau maternel et aux alentours de 16.000 euros maximum dans le secondaire supérieur. Au même stade, un professeur belge gagnera près de quatre fois plus que son homologue lituanien.