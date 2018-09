Salah Abdeslam agressif à la prison de Fleury-Mérogis : "Minus", "Mécréants", "Un jour, vous allez me baiser les pieds"

Le journal français Le Figaro a pu se procurer un relevé d'incident de la prison de Fleury-Mérogis où est détenu Salah Abdeslam depuis son arrestation en mars 2016, suite aux attentats du 13 novembre 2015 commis à Paris. Elle montre un détenu agressif et violent verbalement.

Relevé de la prison

Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe, a rédigé un rapport le 7 septembre dernier indiquant que "Le TIS ABDESLAM Salah a menacé le surveillant XXX lors de la distribution du repas, en ces termes: ‘Pourquoi tu me regardes, espèce de minus. T'es qu'un minus, viens dans ma cellule et on va s'expliquer. Moi, je suis musulman et vous êtes mécréants, des chiens ; un jour, ça va changer vous allez m'embrasser les pieds'."

Salah Abdeslam est détenu sous haute surveillance depuis deux ans au quartier d'isolement de Fleury-Mérogis, au sud de Paris.