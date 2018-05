Fusillade rue du Dries: Salah Abdeslam ne fera pas appel de sa condamnation

Salah Abdeslam n'ira pas en appel de son jugement, selon une information de la DH. Une information confirmée à la RTBF par Sven Mary, l'avocat de Salah Abdeslam. Condamné à 20 ans de prison ferme pour la fusillade de la rue du Dries par le tribunal correctionnel de Bruxelles, il a décidé d'accepter cette décision. Le survivant des attentats de Paris disposait d'un mois à compter du 23 avril pour la rejeter.

"Son souhait est de ne pas interjeter appel. Je n ai aucun commentaire à faire. C est son choix et je me dois de le respecter", a commenté son avocat Sven Mary au quotidien.