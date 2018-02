Salah Abdeslam est arrivé au Palais de Justice de Bruxelles

Salah Abdeslam est arrivé lundi matin au tribunal correctionnel de Bruxelles pour son procès, d'après une source proche du dossier. Son avocat, Me Sven Mary, est arrivé au Palais de Justice vers 08h10, sans faire de déclaration.

L' "ennemi public numéro un "comparaît pour la première fois publiquement pour sa participation présumée à une fusillade avec des policiers à la fin de sa cavale en mars 2016 dans la capitale belge.

Objectivement, Salah Abdeslam a intérêt à parler

Une question se pose pour ce procès: Salah Abdeslam va-t-il parler ? S'il est toujours hasardeux de se lancer dans un pronostic, il faut dire qu'objectivement, Salah Abdeslam a intérêt à parler. Pourquoi ?

Tout d'abord, il est face à des juges du fond ici. Il n’est plus question, devant un juge d’instruction, de collaborer à une enquête et éventuellement de dénoncer d’autres personnes. Ici, il doit s’expliquer face à des accusations précises qui concernent exclusivement la fusillade de la rue du Dries. Les juges vont lui poser des questions précises, avec en bout de piste la perspective d’une condamnation plus ou moins lourde en fonction des préventions qu’ils vont retenir.

Par ailleurs, lors de la fusillade rue du Dries, seuls deux des trois occupants ont tiré sur les policiers. L’un d’eux est mort sur place et parmi les deux inculpés présents ce lundi, seules les empreintes de Sofiane Ayari ont été trouvées sur les armes récupérées après l’assaut de la police. La défense de Salah Abdeslam devrait donc tenter logiquement d’en tirer parti pour écarter la prévention la plus lourde, celle qui concerne la tentative d’assassinat sur des policiers.