Saisie de 11,5 tonnes de cannabis au Mabru: deux suspects placés sous mandat

Sur les six suspects interpellés dans le cadre de la saisie lundi de 11,5 tonnes de cannabis au marché matinal de Bruxelles MABRU , deux ont été inculpés d'importation de stupéfiants dans le cadre d'une association et ont été placés sous mandats d'arrêt, a indiqué mercredi après-midi le parquet de Bruxelles.

Les responsables du marché ajoutent que la marchandise saisie était à bord d'un camion et nullement dans l'infrastructure du marché. Le président Sevket Temiz et le directeur Laurent Nys ont tenu à rappeler dans leur communiqué "l'importance de l'outil économique du Marché matinal qui emploie près de 700 personnes et abritent 130 sociétés. Il est évidemment dommage de voir associer la réputation du site à ce délit de droit commun qui n'est nullement lié à notre activité".