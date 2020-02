Saint Valentin : comment dit-on « Je t’aime » en 2020 ?

Il y a 50 ans, Jane Birkin et Serge Gainsbourg se déclaraient leur amour en chanson. D’autres choisissaient les lettres pour dire " Je t'aime ", mais c’était il y a quelques années déjà. Nous sommes allés à la rencontre de quelques quidams sur la Grand place de Bruxelles pour prendre la température. Une jeune femme se souviens: " Je devais avoir 15 ans quand un jeune homme m’a déclaré sa flamme par lettre, et ça m’a marqué plus qu’un texto, c’est sûr ".

Quelle plus belle expression pour montrer son amour que de dire " Je t’aime " à une personne aimée ? Ces quelques mots ont traversé les siècles, les générations et les technologies. Mais comment se dit-on " Je t’aime " aujourd’hui en 2020 ?

Le "Je t'aime" devient plus virtuel. Il s'écrit sur téléphone ou se dit en photos, en images ou en émoticônes, et il se décline de mille façons. " L’émoticône est très chouette au niveau émotionnel parce que si on n’a pas les mots, on a ces petites images qui en disent beaucoup, surtout si on les associe", explique la sexologue, Valérie L’Heureux.

Au-delà de sa signification, l'expression "Je t'aime" a, elle aussi, évolué au fil des réseaux sociaux et du web. " Je t’aime fait partie du langage affectif au sens plus large du terme. Aujourd’hui on dit beaucoup "Je t’aime" sur les réseaux sociaux à d’autres personnes que celle dont on est amoureux. On le dit par exemple à des amis qu’on n’a peut-être même jamais réellement rencontrés ", explique Laurence Rosier, linguiste à l’ULB.

Rien de tel que les mots doux

Pour certains amoureux, rien ne vaut les mots doux comme un " Je t'aime " murmuré aux creux de l'oreille. " Le dire en vrai a plus d’impact que par sms ou sur les réseaux sociaux. Le contact humain est très important ", nous dit un étudiant. Une autre passante ne le démentira pas : " Moi je préfère l'entendre car les sms deviennent trop fréquents. Je pense que le dire signifie davantage".

Aujourd'hui, le langage amoureux se transforme, les relations changent, mais Cupidon existe toujours et touche les cœurs dans toutes les langues.