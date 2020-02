Saint Valentin : à l'ère de Tinder, les agences matrimoniales connaissent une nouvelle jeunesse

Si pour cette Saint-Valentin vous êtes sans Valentin, vous vous demandez peut-être comment trouver l’amour ?

De nos jours, on peut faire des rencontres depuis n’importe quel endroit et à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il vous suffit d’avoir un téléphone connecté ou un ordinateur pour accéder et trouver un partenaire et ce au bout de votre rue comme au bout du monde, si tel est votre désir.

On ne compte plus les sites de rencontres en ligne comme Tinder, Elite rencontre, Disons demain, Meetic, Be Coquin, pour ne citer que ceux-là. Les sites de l’internet se sont segmentés dans des offres très spécialisées comme, "Disons Demain" qui se spécialise sur les gens de plus de 50 ans, ou "Le Parfait gentleman" réservé aux gens diplômés. Mais il existe aussi des sites qui se spécialisent fortement comme Jdream.fr, un site spécialisé pour les rencontres entre personnes juives, ou arabiadate.com pour les personnes arabes, ou même farmersdatingsite.com pour les agriculteurs, bref presque tout existe de nos jours et ce dans des formules gratuites comme Tinder ou payantes pour de nombreux autres sites qui vous promettent le bonheur.

Mais les agences matrimoniales n’ont pas toutes disparu et connaissent même un regain d’intérêt. Nous avons rencontré, Marie de Duve de l’agence Valérie Dax pour évoquer avec elle ce retour en grâce. Une agence matrimoniale qui fête cette année ces 50 années d’existence et développe ces activités en Belgique.

"En 2020, nous aurons 50 ans d’existence, ce qui fait de nous certainement l’une des plus vieilles agences européenne" explique Marie qui anime l’agence depuis quelques années.