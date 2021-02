Saint-Symphorien : en soutient à leur coiffeur, 30 clients font symboliquement la file

Aujourd’hui, l’établissement risque de faire faillite s’il ne peut pas rouvrir rapidement. "Au niveau de toutes mes charges, j’ai payé 10.000 euros depuis la fermeture. Or je n’ai perçu que 3000 euros d’aide. Je ne tiendrai pas encore deux mois" ajoute le gérant.

"C’est vraiment symbolique" explique Rudy. "J’ai voulu ouvrir aujourd’hui, le 2 février. Pour cela, j’ai demandé à des clients de venir pour créer une longue file d’attente dans le but de manifester notre mécontentement."

Une action dont Rudy, le gérant de l’établissement, est à l’origine dans le but de faire comprendre au gouvernement que la survie de son établissement, et de tous les autres en Belgique, est en jeu.

C’est une scène que l’on avait plus l’habitude de voir qui s’est déroulée ce matin à Saint-Symphorien. Une trentaine de clients faisaient en effet la file à l’extérieur d’un salon de coiffure tout en respectant les gestes barrières.

"On joue avec nos pieds"

Si la date du 13 février est évoquée pour la réouverture des salons de coiffure, rien n’est encore certain. C’est justement ce manque de perspective qui provoque le ras-le-bol de ces professionnels.

"On joue avec les pieds des coiffeurs. Le temps d’attente avant la réouverture se rallonge tout le temps. Je me demande même si on va pouvoir ouvrir le 13 ou si ça sera à nouveau reporté."

Le moins que l’on puisse dire est que la trentaine de clients présents soutiennent Rudy. "Au sortir du premier confinement, il avait mis en place toutes les mesures indispensables et nécessaires" explique Dan. "Tout était prévu pour que ça puisse fonctionner correctement et que tout le monde puisse venir ici en sécurité."

Le Premier ministre Alexander De Croo annoncera ce vendredi si oui ou non les coiffeurs peuvent retourner à leurs ciseaux.