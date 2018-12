Saint-Nicolas rencontre des élèves d'une école de Schaerbeek

Ils ont dû franchir une mer remplie de crocodiles ou encore un pont suspendu pour pouvoir rencontrer Saint-Nicolas. Les élèves de maternelle et de primaire de l'école communale n°17 de Schaerbeek ont montré au grand saint qu'ils étaient courageux et sages. Chaque année, les travailleurs de cet établissement rivalisent d'imagination pour créer un parcours rempli de créatures et d'obstacles qui mène au patron des écoliers.

Depuis plus de 30 ans, les élèves de l'école n°17 de Schaerbeek plongent dans un univers magique voire féerique pour rencontrer Saint-Nicolas. Cette année, ils se sont immergés dans le monde des pirates. Un décor réalisé et installé la veille par les enseignants et les éducateurs dans le gymnase de l'établissement scolaire. Un décor que Saint-Nicolas apprécie et qui change d'année en année. Une rencontre qui impressionne tours petits et grands, surtout dans ce décor spectaculaire.