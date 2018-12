Saint-Nicolas en chocolat: de l'industriel au chocolatier de renom les prix explosent

Et quand on pense produit de Saint-Nicolas, difficile de passer à côté de la figurine moulée en chocolat. Un élément quasi incontournable pour les petits comme les grands. Mais ce "classique" affiche des prix parfois bien différents selon l'endroit où le patron des enfants décide de faire ses courses.

De 10 à 25€ du kilo en grande surface

Nous avons d'abord accompagné Saint-Nicolas chez un "hard discounter". Ici les quatre figurines décorées en chocolat au lait coûtent 1,99€ pour 204 grammes de matière. Soit un peu moins de 10€ du kilo. Un prix attractif pour attirer le client.

Dans une autre grande surface, plus classique cette fois, le rayon friandises capte tout de suite l'attention. Les marques rivalisent d'ingéniosité pour attirer les regards. Les emballages rouge et blanc sont omniprésents. Ici, on trouve vraiment de tout... et donc forcément du chocolat à l’effigie du compagnon du Père Fouettard. Des figurines en chocolat vendues, par exemple, à 3,99€ pour 155 grammes de matière. Soit environ 25€ du kilo...

Mais quand il s'agit de faire plaisir, certains clients ne regardent pas les prix. C'est le cas de cette dame qui nous dit : "C’est surement plus cher mais je ne le regarde même pas et je pense que c’est beaucoup plus cher. C’est Saint-Nicolas, le packaging est magnifique et on se laisse tenter".

Pour privilégier la qualité, cet autre client a décidé de privilégier les marques qu'il connait, même si le prix s'en ressent : "Je vais pas me laisser tenter par l’emballage, un beau Saint-Nicolas coloré, mais je vais regarder la qualité, on est plutôt amateur de chocolats dans la famille donc on connait les produits de qualité".