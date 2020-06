Saint Gilles : comment un lieu de culture local s’est réinventé durant la crise

La Tricoterie, lieu culturel situé à Saint-Gilles en région bruxelloise, propose depuis sept ans, une restauration durable mais aussi des spectacles et animations diverses. Comme partout ailleurs, leurs activités ont été gelées durant le confinement. Mais avec un peu d’imagination, ils ont pu se sont réinventer et réorganiser certaines activités. La coopérative culturelle s’est lancée dans la confection et la livraison de plats équitables et bio, sans oublier les plus démunis du quartier. Bien ancrée dans la vie de quartier de cette commune bruxelloise, la Tricoterie est un lieu de rencontres où la culture se partage. Habituellement cette fourmilière regorge de spectacles, de scènes ouvertes aux artistes et aux gens du quartier. On peut aussi simplement s’attabler pour discuter ou encore manger dans son restaurant durable. Autant d'activités dont l'objectif est de tisser des liens. Une bonne idée pour garder les liens avec le public Mais forcés d’arrêter leurs activités durant la crise, les responsables ont décidé de réinventer leurs services : "Au début on était médusés. On observait nos murs vides puis après avoir accusé le coup au bout de quelques jours, on s’est demandé comment faire pour garder le lien avec le public. S’il ne peut pas venir à la Tricoterie, la Tricoterie ira à lui ", explique le co-fondateur Xavier Campion.

3 images Xavier Campion - co-fondateur de la Tricoterie © RTBF

Du bio et du local La majorité du personnel de cette coopérative est au chômage technique, mais certains sont restés en cuisine, pour préparer les commandes des clients, sous forme de repas sous-vides à se faire livrer ou à emporter. Et cerise sur le gâteau, pour mettre du sens dans les assiettes, le menu est aussi bien local que durable : "On fait très attention aux produits qu’on utilise. On achète bio et local chez des petits producteurs pour en faire une cuisine artisanale et conviviale ", explique Xavier Campion. Les repas sont ainsi livrés à vélo, une fois par semaine.

3 images En cuisine à la Tricoterie © RTBF