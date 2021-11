Safeonweb, une nouvelle app pour être averti des cybermenaces et autres tentatives de phishing et escroqueries en ligne

En 2020, la police fédérale a reçu un peu plus de 7500 signalements de victimes de ces arnaques. Ce qui correspond à une augmentation de plus de 200% par rapport à 2019. Quant à la Fédération belge du secteur financier (Febelfin), elle estime, toujours pour l’année 2020, le montant total des transactions frauduleuses à 34 millions d’euros. Se défendre face à cette menace est dès lors un enjeu important que vous soyez une personne ou une entreprise.

L’escroquerie peut aussi se faire par téléphone. Un inconnu vous appelle et essaie de gagner votre confiance afin que vous lui transmettiez les coordonnées de votre carte bancaire et vos mots de passe. Une fois en possession de votre code de réponse, le fraudeur a accès à votre compte bancaire et peut vous dépouiller de votre argent.

Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) précise aussi que la vigilance est encore plus importante à l’approche des fêtes ou de journées telles que le Black Friday. "Ils s’adaptent à l’actualité et se font de toujours plus nombreux et plus inventifs".

Enfin, si vous êtes victime d’hameçonnage, il est conseillé d’appeler le plus rapidement possible Card Stop au 070/344 344, informer votre banque, porter plainte auprès de la police, changez vos mots de passes et éventuellement faire tourner un antivirus sur l’appareil utilisé lors de l’attaque.