SafeLink : une application belge pour permettre le monitoring à domicile des patients covid-19

A l’initiative de The Faktory, une alliance de développeurs bénévoles , et en partenariat avec le Réseau santé wallon et le Réseau santé bruxellois , un outil gratuit et fiable de surveillance des patients covid-19 à domicile a été créé. Il s’appelle SafeLink .

Analysés par un algorithme

Les paramètres transmis, analysés par un algorithme, permettent d’attribuer au patient un code couleurs de gravité (vert : état stable ; orange : à risque ; rouge : critique).

Pour sa part, le médecin dispose en permanence, à partir de son ordinateur ou de son smartphone, d’un feedback des signes cliniques pertinents de son patient.

Les opérateurs de téléphonie du pays sont associés au projet, ils offrent l’envoi des SMS vers les patients.

Le médecin vous suit en temps réel

La plateforme permet donc au médecin généraliste d’inscrire ses patients et de suivre l’évolution de leur état de santé. Côté patient, le suivi régulier est effectué par l’envoi par SMS sécurisé d’un questionnaire court établi par les médecins.

Ces données sont analysées en temps réel par un algorithme validé par Le Collège de Médecine Générale Francophone de Belgique et sa Cellule Universitaire d’Appui Scientifique (CUAS).

Les données seront alors automatiquement publiées sur les serveurs du Réseau Santé Wallon et Bruxellois et accessibles aux centres de triages et médecins hospitaliers vers qui les patients en phase critique seront redirigés pour permettre une prise en charge la plus rapide et efficace.