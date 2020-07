S’il devient obligatoire dans les magasins, le masque doit l’être aussi dans les lieux publics demande le SNI

Si le port du masque est rendu obligatoire dans les magasins, comme le souhaite le Conseil supérieur de la Santé, il doit aussi l’être dans d’autres lieux publics où se rassemblent de nombreuses personnes, a réagi jeudi le Syndicat neutre pour indépendants (SNI).

Le Conseil supérieur de la Santé (CSS) a recommandé jeudi de rendre obligatoire le port du masque dans les magasins afin de protéger la santé des clients et des commerçants.

Selon le SNI, huit commerçants sur dix ne comprennent pas pourquoi cela devrait être obligatoire dans les magasins et non dans d’autres endroits fréquentés par de nombreuses personnes, alors que les règles de distanciation et le nombre maximum de clients par 10 m² sont toujours bien respectés, relève-t-il.

"On ne peut accepter que le masque soit obligatoire dans les commerces et que les clients, lorsqu’ils sortent, du magasin, puissent parler à leurs voisins et à leurs connaissances sans le porter", estime Christine Mattheeuws, présidente du SNI.

Voir davantage de masques en rue fera prendre conscience aux gens que le Covid-19 n’a pas encore disparu

Les masques devraient dès lors également être portés dans les cinémas, les bâtiments administratifs et tous les lieux publics où il y a beaucoup de monde. "L’obligation pour chacun de porter un masque pourrait également permettre aux clients de se sentir plus en sécurité dans les magasins et d’oser faire davantage de shopping", avance la responsable de l’organisation.

"Voir davantage de masques en rue fera prendre conscience aux gens que le Covid-19 n’a pas encore disparu et c’est sans doute ce que les experts de la santé veulent nous faire comprendre", pointe encore Christine Mattheuws.