Ryanair va désormais facturer certains bagages emmenés en cabine

Il en coûtera bientôt entre 6 et 10 euros aux passagers de Ryanair souhaitant placer dans le compartiment au-dessus de leur tête un bagage pouvant aller jusqu'à 10 kilogrammes, annonce l'agence de presse Reuters.

Selon les nouvelles règles de la compagnie aérienne à bas coûts, qui entreront en vigueur en décembre, il sera toujours possible de voyager gratuitement avec un "petit sac personnel", qui devra être placé sous le siège devant soi.

Payant en cabine et en soute

Mais les passagers souhaitant embarquer avec une valise allant jusqu'à 10 kg devront désormais payer : soit entre 6 et 8 euros pour la prendre avec eux en cabine et la ranger dans le compartiment, soit entre 8 et 10 euros pour l'enregistrer en soute.

Le transporteur irlandais, première compagnie aérienne européenne en termes de passagers transportés, a dit avoir décidé cette mesure pour lutter contre le retard de ses avions induit par des personnes embarquant trop de bagages à main à bord.

Les principaux rivaux de Ryanair dans le "low cost", EasyJet , Wizz et Norwegian Air Shuttle, permettent d'emmener en cabine gratuitement un bagage de taille moyenne sur des court-courriers.

Ryanair, qui a annoncé dans la journée la conclusion d'un accord avec le syndicat représentant ses pilotes irlandais, a dit que la facturation de bagages allant jusqu'à 10 kilos n'engendrerait pas de chiffre d'affaires additionnel, étant donné que les tarifs facturés sont inférieurs aux coûts d'enregistrement.