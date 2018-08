Ryanair: les pilotes annoncent une nouvelle grève le 10 août prochain

La BeCA (Belgian Cockpit Association) et la CNE appellent "tous les pilotes Ryanair basés en Belgique à soutenir leurs collègues irlandais et à se joindre à l’action de grève qui aura lieu le 10 août prochain dans plusieurs pays européens".

Les voyageurs vont une nouvelle fois devoir modifier leurs plans de vacances. Après le succès de la grève des 25 et 26 juillet, les associations de pilotes européennes ont appelé les pilotes Ryanair à faire grève le 10 août prochain. Elles exigent "l’instauration d’un vrai dialogue social et l’application des législations nationales" et dénonce la "campagne d'intimidation" de Michaël O'Leary qui, en réponse à ces mouvements de grève, menace de délocaliser des emplois.

En Belgique, la CNE appelle ses pilotes affiliés à suivre ce prochain mouvement de grève, mais elle demande cependant à ses affiliés du personnel belge de cabine de ne pas le suivre. Le syndicat ne veut pas qu'ils soient les seuls cabin crews d'Europe à faire cette grève, le risque étant de les "exposer à des menaces d’intimidations encore plus fortes que dans les autres pays", et estime qu'ils ont déjà donné beaucoup et veut éviter que "les retenues financières déjà imposée soient encore plus grande". Mais si la direction ne change pas d'attitude, d'autres mouvements seront menés avec cette fois l'ensemble du personnel de plusieurs pays, annonce le syndicat.

La CNE appelle cependant les membres d'équipage à soutenir les pilotes qui feront un sitting à 5h30 l'aéroport de Charleroi le 10 août..