Ryanair et WizzAir adaptent leur politique de bagages dès ce jeudi

Les compagnies aériennes à bas coûts Ryanair et WizzAir procèdent à des modifications de leur politique bagages, lesquelles entreront en vigueur ce 1er novembre 2018.

A partir du 1er novembre, Ryanair n'autorisera plus les bagages à main de 10 kg en cabine. Les passagers devront payer 8 euros pour les enregistrer et les valises voyageront en soute. Les clients qui optent pour l'embarquement prioritaire continueront à pouvoir prendre deux bagages de cabine gratuits (un sac de 10 kg et un petit sac).

Les clients non prioritaires ne pourront apporter qu'un seul (petit) bagage à main gratuit à partir du 1er novembre. S'ils veulent en emporter un deuxième plus grand (à roulettes), ils devront enregistrer un bagage de 10 kg au tarif de 8 euros.

Wizz Air adapte aussi sa politique des bagages. A partir du 1er novembre, chaque passager sera autorisé à emporter gratuitement un bagage à main de maximum 10 kilos et mesurant 40X30X20 cm. Ce dernier devra être placé sous le siège. Les passagers ayant souscrit le service Wizz Priority pourront emporter un sac à roulettes supplémentaire, dont les dimensions n'excèdent pas 55x40x23 cm. Outre les franchises existantes de 20kg et 32kg, Wizz Air propose un nouveau type de bagage enregistré dont le poids maximal est fixé à 10kg.