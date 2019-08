Ryanair: des grèves à partir de ce mercredi pourraient toucher les voyageurs belges

Plus

Plusieurs syndicats du personnel de Ryanair appellent à la grève à partir de ce mercredi 21 août. Ces actions pourraient avoir un impact sur des voyageurs belges.

Le syndicat portugais SNPVAC a annoncé une grève du 21 au 25 août. Ce syndicat appelle le personnel de cabine et au sol de tous les vols portugais de Ryanair à se croiser les bras. L’action pourrait toucher des voyageurs belges puisque la compagnie relie le pays aux aéroports de Charleroi et Zaventem. Le SNPVAC affirme que Ryanair ne respecte pas les accords concernant notamment les jours de congé et les primes de vacances.

Les pilotes irlandais et britanniques de Ryanair prévoient des arrêts de travail les 22 et 23 août. Selon le syndicat irlandais Forsa, les pilotes irlandais employés directement par la compagnie seront en grève pour 48 heures à partir du jeudi 22 août à 00h01. Ces arrêts de travail coïncident avec ceux annoncés par les pilotes britanniques de Ryanair, membres du syndicat Balpa : les 22 et 23 août, ainsi que du 2 au 4 septembre.

Vols annulés

En Irlande, les représentants des pilotes ont présenté des revendications détaillées en mars, réclamant des niveaux de salaire "pratiqués couramment dans le secteur de l’aviation commerciale", ainsi que portant sur les retraites et les conditions de travail mais les négociations avec la direction ont échoué. Au Royaume-Uni, les revendications portent notamment sur les salaires, les retraites et les prestations de maternité.

En Espagne, Ryanair a annoncé la fermeture de trois de ses seize bases. Les syndicats des personnels de cabine de la compagnie ont annoncé dix jours d’arrêts de travail en septembre, à moins que la direction renonce à ces fermetures.

Au départ ou en provenance des aéroports belges il y a chaque jour une trentaine de vols Ryanair de et vers l’Espagne, l’Irlande, le Royaume-Uni et le Portugal. Une partie de ces vols sont opérés par du personnel belge et ne seraient pas affectés par les actions de grève. Mais d’autres vols pourraient être retardés ou annulés. Il vaut mieux vérifier le statut de son vol si l’on part vers ces pays ou si l’on en revient. En général Ryanair a l’habitude d’annuler la veille tous les vols qu’elle ne serait pas en mesure d’opérer normalement.

1 images Des mouvements de grève chez Ryanair sont annoncés par les syndicats PAU BARRENA / AFP