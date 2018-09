Ryanair: comment expliquer la baisse de 30% de l'action en bourse en quelques mois?

La compagnie aérienne Ryanair traverse une zone de turbulences depuis quelques mois. Ce vendredi, une grève est prévue et engendrera l'annulation d'environ 250 vols sur 2400 vols dans toute l'Europe. Cette grève pousse la compagnie irlandaise encore un peu plus dans les cordes. Face à cela, certains voyageurs réagissent, ce qui amène à poser une question : quel avenir pour Ryanair?

Avec la grève de ce vendredi, Jean est piégé pour la troisième fois par un mouvement de grogne du personnel de Ryanair. C'est donc la troisième fois que son voyage est annulé. "La première fois, j’ai été bloqué en Croatie parce que le vol a été annulé en dernière minute à cause de Belgocontrol. Mais Ryanair n’a pas retardé le vol, il l’a tout simplement supprimé. La deuxième fois, nous devions partir à La Rochelle, le vol a été annulé pour cause de grève et cette fois-ci, normalement, il y a grève aussi", déplore-t-il.

C'est un peu la même démarche que d'acheter chez un producteur local par rapport à un supermarché low cost

Jean a décidé de ne plus voyager avec Ryanair, et il n'est pas le seul. Les grévistes dénonçant les conditions de travail et aux critiquant le managment de Ryanair ont provoqué l'indignation chez certains clients. Au moment des mouvements de grève de 2017, Sophie a pris une décision radicale : ne plus mettre un pied dans un avion de la compagnie irlandaise. "J'ai du mal à comprendre comment une société qui fait autant d'argent paye aussi mal ses employés et ne les respecte pas, cela me pose vraiment un problème au niveau de l'éthique", explique Sophie pour justifier cette décision.

Désormais, quand elle part en voyage, elle opte donc plutôt pour Brussels Airlines, quitte à payer un peu plus cher. "C'est un peu la même démarche que d'acheter chez un producteur bio ou un producteur local par rapport à un supermarché, ou même un supermarché low cost, c'est exactement la même chose. Après, les principes sont parfois limités par la réalité de la vie mais dans la plus grande mesure possible, j'essaye de rester en accord avec les miens".

Pas toujours le moins cher

Les grèves et les annulations de vols expliquent donc en partie que certains se tournent vers d'autres compagnies. Mais la compagnie "reine du low cost" a également augmenté ses prix pour certaines destinations. C'est la raison pour laquelle Laura, une jeune liégeoise, a également décidé d'arrêter de voyager avec Ryanair. D'après elle, l'offre de Ryanair n'est plus forcément la plus intéressante. "J'ai regardé pour partir le 20 octobre à Barcelone, j'ai eu un résultat de 145€ avec Brussels Airlines en partant à 12h45, détaille la jeune fille. J'ai comparé avec Ryanair et le même jour, pour un vol qui démarrait à 11h15, le prix était de 146€".

Dans ce cas-là, Ryanair est donc quasi équivalent à Brussels Airlines pour un niveau de service et de confort à bord moins élevé, et c'est sans compter les suppléments de bagages. "Chez Ryanair, si on veut enregistrer son bagage, il faut payer des suppléments. Avec Brussels Airlines, je pense que le bagage à main est compris dedans. Je sais aussi que bientôt, le bagage à main chez Ryanair ne sera plus gratuit, il faudra aussi payer un supplément. Donc c'est un supplément plus un supplément plus un supplément, donc au final la facture peut être beaucoup plus salée en partant avec Ryanair qu'en partant avec une compagnie plus classique".

Prime de doute

D'autant plus que dans le prix des billets, il faut prendre en compte ce que l'on appelle la prime de doute, c'est-à-dire le fait de ne pas être certain d'arriver à destination (pour des raisons de grève, de météo, d'annulation de vol,...). Or, selon Jean Collard, expert du secteur aéronautique, Ryanair n'intègre plus cette prime de doute dans le prix de ses billets.

"Si l'on veut prendre un avion, mais que l'on ne peut pas être sûr à 100% que l'on va arriver, on va demander à la compagnie d'être beaucoup moins cher, analyse Jean Collard. Donc au lieu de payer 150€ comme dans une compagnie traditionnelle, je vais essayer d'en payer 75 dans la compagnie sur laquelle je pourrais avoir un doute. Mais particulièrement dans le contexte actuel, au vu de la globalité des problèmes rencontrés, cette prime de doute n'est pas intégrée dans la valeur du billet Ryanair, ce qui risque de porter à conséquences sur le moyen et long terme pour le consommateur, donc pour la compagnie".

Cette prime de doute est à mettre en lien avec une perte de confiance des voyageurs envers Ryanair. "Il est quand même plus facile de payer 150€ et de se retrouver à l'aéroport où l'on veut aller que de se retrouver peut-être dans cet aéroport, ou être coincé dans l'aéroport en attendant, être mis devant le fait accompli d'une grève, de problèmes techniques, ou arriver dans le bon aéroport et ne plus rien avoir comme possibilité parce qu'on a un retard. Tous ces facteurs cumulés les uns derrière les autres font que les gens commencent à dire: ça suffit", analyse Jean Collard.

Une action à la baisse

Les chiffres récents de la clientèle de Ryanair ne sont pas connus, mais au regard de l'évolution de son action boursière, on peut en déduire que la compagnie traverse bien une zone de turbulences. Son action a perdu 30% depuis le début de cette année. "Antérieurement, Ryanair était ce qu'on appelle un "blue ship", une valeur relativement sûre avec une belle visibilité, explique Jean Collard. Maintenant, le secteur financier dit : nous ne voyons plus clair, nous ne comprenons plus le modèle parce qu'il est rigide et définitif pendant que les autres compagnies s'adaptent, donc nous reculons en vendant de plus en plus de titres Ryanair sur le marché". L'expert explique que si la compagnie irlandaise continue sur cette voie, elle risquerait de devenir un oiseau pour le chat et pourrait être rachetée.